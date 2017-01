Adelgazar al Estado en 2017

Por: Ing. Esteban Sanchez

Pues, como todos sabemos, el 2017 pinta para ser un año con muchos retos, internos y externos. Al respecto tenemos que entender nuestras debilidades y fortalezas a la hora de transitar por este nuevo periodo. Dentro de nuestras debilidades más importantes está el simplismo, que nos hace tomar decisiones de muy corto plazo y que no nos permite implementar planes y estrategias de largo plazo, que es el éxito de países decentes. Criticamos las políticas neoliberales de mercado en un país que está en proceso de liberación del mercado; hasta que no se implementen todas las medidas, no podremos saber si nos benefician o perjudican (el experimento global ha demostrado el éxito en países como España o Corea del Sur). Es el caso de la gasolina que quiero partir en dos; el positivo y el negativo. El positivo es la liberación del precio de la gasolina que en sí será beneficioso en el futuro. Desde la expropiación petrolera hemos creado una empresa paraestatal que ha sido una analogía de nuestra bandera o de la virgen de Guadalupe. Sin embargo, como ha pasado en el mundo, las empresas paraestatales se vuelven torpes e ineficientes hasta el punto de que una empresa con un monopolio económico perdía dinero. La razón principal es que al ser empresa del Estado se gestiona con lógica política y no económica. ¿Quién de los directores generales o consejeros de Pemex ha venido de la industria petrolera? Ni uno. ¿Usted cree que se requiere de experiencia previa en el sector para manejar una empresa tan sofisticada? ¿Se imagina usted a empresas como Exxon o BP contratando a cualquiera de nuestros exdirectores de Pemex para dirigir sus operaciones? Yo tampoco, es un tema de sentido común. Liberar los precios y hacer que Pemex compita con otras empresas va a generar medidas dolorosas que redundarán en eficiencias futuras. Si va a haber más jugadores en el mercado de la gasolina, cuando oferta y demanda se equilibren, los mexicanos vamos a tener mejores condiciones de compra. Así es el mercado. Por lo anterior, la Reforma Energética en general y la liberación del precio de las gasolinas va a provocar que recursos que eran utilizados para el subsidio, sean liberados. Pero ahora le va la negativa, que es la que el gobierno no entiende muy bien. Cuando hay medidas como la Reforma Fiscal (que fue muy mala) o la Energética, que tienen impactos en el corto plazo en el bolsillo de la gente, bajo la premisa de contar con más recursos para mejores programas gubernamentales, pero el Estado no hace esfuerzos por reducir su costo, el acuerdo sociedad-Estado se rompe, porque no puede sólo haber esfuerzo de un lado. Lo que no puede pasar en 30 días es que los legisladores del país se asignen bonos y aguinaldos irreales para el resto de la gente, que haya gobernadores en fuga por robar recursos sin control del gobierno federal, consejeros del INE pidiendo iPhone 7 y gastando miles de millones de pesos en un edificio monstruoso, partidos recibiendo financiamiento público (cuatro mil millones de pesos) y sus líderes viviendo la gran vida a costa del erario (AMLO y Morena incluidos en muchos de estos desfalcos, para que no se engañe), aumentos raquíticos del salario mínimo y aumentos en gasolina, electricidad y gas; todo al mismo tiempo. Y no sólo es el gobierno y el presidente Peña, es el PAN, el PRD, Morena, el Verde y toda la clase política que no ha estado a la altura de nuestro momento democrático. Tenemos que saber diferenciar entre las medidas que funcionan como una inversión del futuro, de los incapaces que las implementan. En resumen, la Reforma Energética es buena, lo malo es que muchos recursos públicos generados por ella serán desperdiciados por un Estado obeso e incapaz. Por lo anterior, urge menos Estado y más eficiencia, que es lo contrario de lo que ofrece AMLO, por ejemplo. México será uno de los pocos países de América Latina que crecerá en 2017, que es algo que es evidentemente muy bueno, pero que no nos importa por el hartazgo que tenemos hacia adentro. El gobierno, el Estado en general (AMLO y Morena incluidos), han perdido su capacidad de comunicarse con la gente y eso es muy malo en momentos en los que hay amenazas externas que requieren de la unidad de los mexicanos. Adelgazar al Estado se ha convertido en una prioridad. qPor ahora es todo; mientras tanto ¡!!AQUÍ NO PASA NADA ¡!! Para cualquier información, favor de comunicarse a:editorial@novedadesnews. com y/o tulmex@hotmail.com.