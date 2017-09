Adele podría debutar en Hollywood

Aunque al día de hoy parece que la familia, y sobre todo la idea de ampliarla en los próximos años, se ha convertido en la máxima prioridad de la cantante Adele, quien se refugió en su Londres natal tras el fin de su gira de conciertos para recuperar el tiempo perdido con sus seres queridos, cabe la posibilidad de que la intérprete regrese al trabajo antes de lo previsto si se confirma que el papel de Nancy en la próxima adaptación cinematográfica de la novela Oliver es suyo. ”La verdad es que sería un proyecto de gran relevancia, y por eso se está tomando muy en serio la oferta. Es cierto que lleva varios meses diciendo que quiere dedicarle más tiempo a su hijo Angelo y a su familia en general, pero no por ello está dispuesta a renunciar automáticamente a papeles tan importantes. Además, sería todo un reto para ella pasarse al cine, un desafío para el que, sin embargo, cree estar preparada”, explica al diario The Sun una fuente cercana a la artista, casada desde el año pasado con Simon Konecki. Por otro lado, el cambio de formato artístico podría serle de gran utilidad a la vocalista inglesa si, como dejaba entrever ella misma recientemente, está planteando retirarse indefinidamente de los escenarios como consecuencia de los numerosos problemas de salud -todos ellos relacionados con sus cuerdas vocales- que ha venido experimentando en todas y cada una de sus giras. Tanto es así, que la intérprete se vio obligada el pasado mes de junio a cancelar repentinamente dos de los cuatro conciertos que tenía programados en el estadio de Wembley (Londres) para poner el broche de oro a su exitoso tour ‘Adele Live’, una dolorosa decisión que, además de justificar en una carta abierta publicada en su Instagram, también la llevó a especular con la citada posibilidad de que jamás vuelva a salir de gira. “Quería que mis últimos espectáculos fueran aquí en Londres porque no sé si volveré a salir de gira algún día. En el caso de que no sea así, no hay nada como despedirse en casa. La única razón por la que he hecho este tour son ustedes y espero que tenga el mismo impacto en ustedes que el que mis artistas favoritos tuvieron en mí”, dice un extracto de la emotiva misiva que dirigió a todos sus seguidores en la citada red social.