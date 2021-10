Adele luce impresionante en la portada de Vogue tras 13 años de cambios

Después de un tiempo de pausa donde varios acontecimientos impactaron la vida personal de Adele, por fin regresó a la escena pública en una portada impresionante en la revista Vogue. Y de qué manera fue su regreso, acaparando la atención mundial de los amantes de su música, que se cuentan por millones en todo el planeta. Sus fieles fans celebran el regreso de la artista tras seis años alejada de los reflectores. En una extraordinaria entrevista en las páginas interiores de Vogue, la inglesa se sinceró sobre muchos aspectos, entre otros, de su separación definitiva de Simon Konecki, su espectacular cambio físico y los 45 kilos que perdió. La edición británica de la revista ‘Vogue’ dio un hitazo con la bella cantante en su portada, quien luce espectacular con una enorme cabellera rubia y un escote brutal que dejó a sus seguidores atónitos. Adele cuenta para la revista cómo fueron esto años para reencontrarse a sí misma tanto en lo interior como en lo exterior. Confesó sus etapas de ansiedad recurrentes como resultado de su divorcio, una de las etapas más duras de su vida, ya que consideraba a Simon como el amor de su vida. Adele explica que se valió de la meditación y mucho deporte para salir adelante de su crisis emocional. Además, dejó en claro que su transformación física no responde a ninguna dieta y solo es producto de una estricta rutina deportiva. La británica se ejercita a diario, en ocasiones, dos o tres veces al día. Incluso ha reconocido haberse sentido adicta al deporte porque era un alivio mental para ella. «Me di cuenta de que cuando hacía ejercicio no tenía ansiedad». La cantante cuenta que además de caminar para relajarse, también practica pesas, boxeo, tenis y cardio, entre algunas de las disciplinas que realiza a diario. Reconoce que su objetivo original no era perder tanto peso, sino que su propósito era algo distinto: «Pensé que si podía hacer que mi cuerpo fuese físicamente fuerte y puedo sentirlo y verlo, entonces tal vez algún día pueda hacer que mis emociones y mi mente sean físicamente fuertes». La disciplina deportiva la combinó con meditación: «Hubo mucha meditación, mucha terapia. Encuentro que la ansiedad empeora cuando intentas deshacerte de ella». Y bien, si el regreso de Adele en la portada de la Revista Vogue impresionó al mundo entero, la presentación de su nuevo material seguramente redondeará el regreso de la británica a la música.