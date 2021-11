Adelantan fecha de estreno en cines de ‘Spider-Man: No Way Home’

‘Spider-Man: No Way Home‘, una de las películas más esperadas del año, adelantó su fecha de estreno en México. Originalmente se tenía el 16 de diciembre como día para ver en cines la cinta del ‘Hombre araña‘, sin embargo, Sony Pictures informó que ahora será el 15 de diciembre. La preventa de boletos iniciará el 29 de noviembre.

La nueva película de Spider-Man con Tom Holland como protagonista significará el regreso de los villanos Duende Verde, Electro y Dr. Octopus de las cintas con Tobey Maguire y Andrew Garfield.

El ‘Spiderverse‘ será posible gracias a la intervención de Doctor Strange. El más reciente tráiler de la cinta causó gran expectación al esperarse la aparición de Maguire y Garfield, misma que no ocurrió, aunque fanáticos no pierden la esperanza de ver reunidos a los tres Spider-Man.

Una de las cosas que desilusionó a los fanáticos fue que no aparecieron Tobey Maguire ni Andrew Garfield, pero en el video se muestra que esto podría no estar descartado. La expectación de la cinta creció al confirmar la aparición de un spiderverse en la trama cuando Peter recurre a la ayuda de Doctor Strange. Previo al lanzamiento del avance, había rumores sobre las apariciones ambos actores y en redes sociales se había viralizado dicha posibilidad, además de que hubo filtraciones que aseguraban la existencia de un universo alterno en la nueva cinta.