Adela Micha mandó un regalo a Silvia Pinal por comentario ¡y Alejandra Guzmán se lo devolvió!

En pasados días la actriz Silvia Pinal se mantuvo en hospitalización por un supuesto cuadro de covid-19, hecho alarmante para la escena de los espectáculos. Ante esto, Adela Micha se expresó de forma negativa por el hecho, mandó un regalo a Silvia Pinal por el comentario y Alejandra Guzmán se lo devolvió.

En señal de querer hacer la pases, la conductora de Me lo dijo Adela le hizo llegar a la diva de México un suntuoso regalo para disculpar el comentario hecho por la salud de Pinal, mismo donde afirmaba su muerte. La periodista Ana María Alvarado, reveló una situación fuerte por parte de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, quien devolvió el presente a Micha, significando una grieta en la relación de la periodista con la familia Guzmán.

El día de hoy se reveló en un artículo de la revista TV y Notas el regalo mandando por la conductora a la actriz, quien se encuentra en recuperación en su domicilio. Se trata de un enorme regalo floral y unas botellas de vino del gusto de Pinal.

Anteriormente había un excelente entendimiento entre Adela y la familia de Silvia, misma que le permitió obtener entrevistas exclusivas; a raíz de este comentario, Alejandra Guzmán decidió ya no seguir intercambiando palabras con la conductora. “Alejandra y Sylvia se molestaron mucho, dijeron que qué poca m*dre de Adela haber hecho ese tipo de comentarios tan fuera de lugar, estaban que no las calentaba ni el Sol (…) Adela les llamó y les mandó mensajes hasta que se cansó, pero Alejandra bloqueó su número, no quiere saber nada de ella, y dijo: ‘Ya se le ofrecerá y la voy a mandar a la mi*rda’”, contó a la revista una fuente cercana a la familia. Según esta fuente, Adela intentó contactarse con Luis Enrique para disculparse personalmente con la familia, hecho no concretado. Por esta situación, la periodista hizo llegar «un enorme arreglo de rosas y unas botellas de vino carísimas, que son de las favoritas de la familia, pero la mandaron a la ching*da».

El pasado 23 de diciembre, luego de saberse la situación de Pinal, Adela Micha comentó fuera del aire la probable muerte de la actriz sin un poco de respeto o consideración por la reciente noticia.

“¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, así que, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir”, expresó en una conversación con uno de los elementos de su equipo. La situación pinta mal para Adela Micha, quien mandó un regalo a Silvia Pinal por su comentario y Alejandra Guzmán se lo devolvió.