Acusan a otro policía de asesinar a una mujer afroamericana: FW

Oficiales han matado a seis personas desde junio

Dallas, Tx.- Un nuevo presunto asesinato en el que se vio envuelto un oficial de la Policía ahora de la vecina ciudad de Fort Worth volvió a encender la mecha de las protestas que las autoridades temen terminen en violencia.

En este nuevo caso, un oficial de la Policía de Fort Worth fue arrestado y acusado de asesinato por la muerte a tiros de Atatiana Jefferson en hechos sucedidos el pasado lunes por la noche, horas después de su renuncia.

Aaron York Dean, de 34 años, de Arlington, renunció al Departamento de Policía de Fort Worth ese mismo día por la mañana. La madrugada del sábado, el arrestado agente disparó y mató a Jefferson, de 28 años, dentro de su casa mientras respondía a una llamada de un vecino sobre las puertas de la casa que se encontraban abiertas, informó la Policía.

Dean figuraba como recluso en la cárcel del condado de Tarrant a partir de las 6:50 de la tarde del lunes, según registros.

En conferencia de prensa, el jefe de Policía interino Ed Kraus identificó a Dean, que había servido durante 18 meses en el departamento, como el oficial que le disparó a Jefferson. Kraus afirmó que iba a despedir a Dean si no hubiera renunciado el lunes por la mañana.

Kraus había indicado el ese mismo día por la tarde que se estaba llevando a cabo una investigación criminal y esperaba publicar una “actualización sustancial” el martes sobre si se presentarán cargos. El FBI también recibió instrucciones para investigar posibles violaciones de los derechos civiles, expresó.

Kraus expresó que su intención era despedir al oficial por violar las políticas, incluida la política de uso de la fuerza.

Kraus acusó que Dean no había cooperado con la investigación y no había respondido las preguntas de los investigadores. Dean no pudo ser contactado para hacer comentarios sobre su arresto.

HECHOS

MORTALES

Dean, quien es anglo, está acusado de matar a Jefferson, una mujer afroamericana, en su casa en la cuadra 1200 de East Allen Avenue alrededor de las 2:30 a.m. del sábado. Su vecina había llamado a un número de la Policía que no era de emergencia para solicitar una revisión de asistencia en la casa.

Dean renunció en una carta de una oración, según The Associated Press. La carta decía: “Efectivo de inmediato, estoy presentando mi renuncia al Departamento de Policía de Fort Worth”. La carta fue publicada por el sindicato de Policía más grande del estado, las Asociaciones Combinadas de Aplicación de la Ley de Texas.

El director ejecutivo del grupo, Charley Wilkison, dijo que Dean aún no había contratado a un abogado, pero que se le proporcionará apoyo financiero del sindicato.

Dean publicó en su página de Facebook que comenzó a trabajar en el Departamento de Policía de Fort Worth el 13 de abril de 2018. El 10 de mayo de 2018, publicó una foto en su uniforme de policía.

“Vida de novato… esperando en el ME”, decía la publicación.

MUERTE

INJUSTIFICADA

La alcaldesa de Fort Worth, Betsy Price, indicó que la muerte de Jefferson a manos de un oficial de la Policía de Fort Worth no está justificada.

“Atatiana era una mujer asombrosa e inteligente que fue injustamente arrebatada de su familia”, enfatizó. “No puedo imaginar nada peor y lo siento mucho… no hay nada que pueda justificar lo que sucedió”.

Price comentó más sobre las fotos que la Policía publicó de un arma encontrada en la casa de Jefferson. La funcionaria manifestó que el arma era irrelevante y que Jefferson tenía derecho a tenerla en su casa.

La Policía ha publicado previamente imágenes de armas después de otros disparos para mostrar que los agentes percibieron una amenaza. Pero en este caso, Kraus reconoció que fue un error liberar imágenes de la pistola y dijo “en retrospectiva, fue algo malo”.

Kraus indicó que el Departamento de Policía se había puesto en contacto con los Rangers de Texas para discutir la posibilidad de que la agencia policial estatal investigara el tiroteo, pero no se había finalizado nada. Es tarde en el proceso para que entren y realicen una investigación, recalcó Kraus.

Kraus también dijo que había enviado información a los funcionarios del FBI. No habían respondido con una respuesta sobre la investigación del caso hasta el cierre de esta edición.

Dean recibió una queja personal, luego fue puesto en servicio separado y despojado de su placa y arma de fuego, señaló Kraus.

“Tenía la intención de reunirme con él esa mañana para terminar su empleo en el Departamento de Policía de Fort Worth; sin embargo, el oficial presentó su renuncia antes de que pudiera reunirme con él”, indicó Kraus.

Dean fue contratado por el departamento el 21 de agosto de 2017 y comisionado como oficial de Paz con licencia el 13 de abril de 2018.

Dean no había trabajado en ningún otro Departamento de Policía, según un informe de estado de la Comisión de Aplicación de la Ley de Texas.

CARRERA

DE DEAN

Dean completó su entrenamiento en la Academia de Policía de Fort Worth el 8 de marzo de 2018, según los registros obtenidos por el Fort-Star Star-Telegram.

Desde septiembre de 2017 hasta agosto de 2019, Dean tomó 30 cursos en la academia. Su curso de capacitación más reciente fue el de intervención en crisis el 9 de agosto, según los registros.

Otros cursos incluyeron tácticas defensivas, resolución de conflictos, respuesta activa de tiradores, entrenamiento de campo para oficiales de paz y relaciones con la comunidad.

Hasta agosto, Dean tenía 2.860 horas de entrenamiento, 1.451 de los cuales eran de cursos en la Academia de Policía. El resto de las horas se obtuvieron de la Universidad de Texas-Arlington en 2003.

El administrador de la ciudad, David Cooke, dijo que la ciudad convocará a un grupo externo para revisar las políticas policiales y las prácticas de capacitación de Fort Worth.

Cooke expresó que los funcionarios de la ciudad están contactando a expertos en el campo y una vez que finalicen el plan, lo presentarán al Ayuntamiento en las próximas semanas.

Cooke reveló que se reunirá un panel de tres expertos en todo el país para analizar detenidamente las políticas de capacitación, desescalación y uso de la fuerza del Departamento de Policía. Esto será separado y aparte de un monitor de policía que también está siendo buscado.

Se espera que el panel de tres expertos revise el procedimiento y la política policial y haga recomendaciones al Concejo Municipal sobre qué poderes debe poseer el monitor y las personas que supervisará.

Cuando se le preguntó qué diría a los residentes que no confían en la Policía, Kraus dijo: “Les digo que lo entiendo. Nadie miró ese video y pensó que no hay duda de que este oficial actuó de manera inapropiada”.

Se necesita más capacitación para los oficiales y se hará, apuntó.

“La mayoría de los oficiales con los que me he encontrado en los últimos días han dicho:” Jefe, no es así como operamos “, expresó.

AUDIO

REVELADOR

Según el audio de envío emitido por el departamento, se les dijo a los oficiales: “el demandante informó que la puerta de entrada a esta dirección está abierta, los vehículos de ambos vecinos están en la entrada, sedán blanco y sedán de color oscuro”.

Unos siete minutos más tarde, una mujer oficial se pone en la radio y dice “disparos”. Un oficial masculino, presumiblemente Dean, luego tomó la radio y dijo “disparos, disparos, iniciar un supervisor”. La mujer oficial luego aclara que el otro oficial disparó su arma.

A las 2:25 a.m. del sábado, dos agentes fueron enviados a la casa donde le dispararon a Jefferson, dijo la Policía. A las 2:29 a.m., se estacionaron cerca, pero no frente a la casa. Investigaron a pie y fueron al patio trasero.

El otro oficial que estaba con Dean está siendo tratado como testigo del tiroteo, indicó Kraus.

Jefferson estaba jugando Call of Duty con su sobrino de 8 años en su casa, según un abogado contratado para representar a su familia, cuando escuchó un ruido afuera y miró por la ventana.

“El oficial observó a una persona a través de una ventana trasera en la casa y disparó a esa persona”, declaró la Policía en un comunicado escrito. “El oficial no anunció que era policía antes del tiroteo. Lo que el oficial observó y por qué no anunció “Policía” se abordará a medida que continúe la investigación”.

En otro comunicado, la Policía de Fort Worth dijo que el oficial, “percibiendo una amenaza”, sacó su arma y “disparó un tiro que golpeó a la persona dentro de la residencia”.

Las imágenes de la cámara del cuerpo del tiroteo muestran a dos oficiales usando linternas para verificar el perímetro de la casa, inspeccionando dos puertas que están abiertas con puertas cerradas de pantalla. En la parte trasera de la casa, Dean parece ver una figura a través de una ventana oscura, y rápidamente gira su cuerpo hacia la izquierda.

“¡Levanta las manos! ¡Muéstrame tus manos! ”Grita a través de la ventana, su arma desenfundada. Luego dispara un solo tiro por la ventana, matando a Jefferson.

Bob Ray Sanders, copresidente de la Fuerza de Trabajo de Justicia y Raza de la ciudad, dijo después de la conferencia de prensa que ese tiroteo representa “un momento de cambio” para Fort Worth.

CONDENA

A DEAN

Sanders, quien también fue columnista de Star-Telegram, dijo que ha estado rastreando las acciones del Departamento de Policía en Fort Worth durante 40 años, y que nunca ha escuchado a funcionarios de la ciudad decir las cosas que los escuchó decir el lunes.

“Créeme, nunca he visto a la Asociación de Oficiales de Policía condenar a un oficial de Policía”, expresó Sanders. “En los 40 años que he estado prestando atención a la asociación policial, no dicen nada malo sobre otro oficial.

“Y debido a que la asociación policial apoya a los miembros del Concejo Municipal, muy pocos miembros de este Concilio critican a la fuerza policial. Hasta este año, esta ciudad no hace eso. Pero hoy lo hicieron y tengo que darles crédito. Hoy dieron un paso al frente y lo hicieron”.

Sanders dijo que, según lo que escuchó, el gran jurado debería emitir una acusación en este caso.

“Podría ser por homicidio u otra cosa”, precisó Sanders. “Pero en mi opinión, debería ser un asesinato”.

Manny Ramírez, presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de Fort Worth, señaló que el tiroteo fue trágico y que quiere que haya una investigación completa, exhaustiva y transparente. Cualquier camino a seguir debe ser colaborativo, dijo Ramírez.

“Hemos tenido algunas fallas aquí que deben abordarse”, dijo Ramírez. “Esto nunca debió de haber pasado.”

CRUELES

ASESINATOS

Jefferson estudió biología en la Universidad Xavier de Nueva Orleans. Estaba considerando regresar a la escuela de medicina y se mudó a su casa para ayudar a su madre, que tenía problemas de salud, dijo su familia.

Líderes y activistas de la comunidad pidieron responsabilidad y reforma policial después del tiroteo del sábado.

S. Lee Merritt, el abogado de la familia, dijo que la muerte de Jefferson es otro ejemplo del uso excesivo de la fuerza policial en Fort Worth. Desde junio, los oficiales de Fort Worth han disparado a siete personas, seis de ellas fatalmente.

Este tiroteo tuvo lugar días después de que un oficial de Policía de Dallas, Amber Guyger, fuera sentenciado a 10 años de prisión por dispararle a un hombre afroamericano cuando ella ingresó por error a su departamento, pensando que era de ella.

En el caso de Guyger, los Rangers de Texas fueron llamados a investigar el tiroteo.

Según la Policía, hubo nueve tiroteos involucrados por oficiales este año en Fort Worth a partir del 14 de octubre. Uno resultó herido y seis, todos los cuales ocurrieron después del 1 de junio, resultaron en la muerte. Dos de las personas tiroteadas no resultaron heridas, según la Policía. La oficiales dispararon contra dos hombres hispanos, dos hombres blancos, cuatro hombres afroamericanos y una mujer afroamericana.