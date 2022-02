Acusan a candidato de solicitar sexo ilegal

Share on Twitter

Share on Facebook

El republicano supuestamente lucha contra la trata de personas

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- El negocio del candidato republicano de Dallas al Congreso de los Estados Unidos, Brad Namdar, ha sido suspendido de un programa estatal contra la trata de personas, luego de que The Dallas Morning News informara sobre acusaciones de que solicitó sexo a una acompañante en dos ocasiones el año pasado.

La Oficina del Secretario de Estado suspendió temporalmente la membresía de Namdar de su Asociación de Empresas contra el Tráfico de Personas de Texas. El secretario de Estado John Scott recomendó a Namdar que tenía hasta el viernes para verificar que no violó la «Política de tolerancia cero» del programa hacia la trata de humanos, que prohíbe el uso de fondos de la compañía para patrocinar negocios de orientación sexual o participar en conductas sexuales que violen la ley estatal o federal.

Solicitar prostitución es ilegal en Texas. Según la ley estatal, es diferente de la trata de personas, que implica un elemento de coerción o víctimas infantiles.

Namdar no respondió de inmediato a su suspensión del programa estatal. A inicios de esta semana, negó las acusaciones en su contra y adoptó un tono desafiante al prometer permanecer en la carrera por el Congreso.

“No voy a permitir que las acusaciones falsas hacia mí, mi familia o cualquier otra persona me distraigan de mi campaña. Se han dicho mentiras, fabricaciones y ataques a mi carácter, pero seguiré adelante. Me gustaría agradecer a nuestros seguidores durante este tiempo y centrémonos en TX32”, escribió Namdar en publicaciones idénticas en las historias de Instagram y Twitter.

El Distrito Congresional 32 serpentea desde Balch Springs a lo largo del Oriente de Dallas hasta Richardson. Partes de los condados de Dallas, Collin y Denton están incluidas en el distrito. La votación anticipada en las primarias republicanas comenzó el lunes y se extenderá hasta el 25 de febrero.

El día de las elecciones será el 1 de marzo.

SOLICITO

SEXO

El sábado, The News publicó una historia que detalla los dos presuntos encuentros sexuales entre Namdar y una acompañante profesional. La mujer dijo que Namdar le solicitó sexo dos veces en mayo, y le proporcionó a The News videos del segundo presunto encuentro sexual, por lo que dijo que Namdar no le pagó.

The News también descubrió registros escolares que muestran que Namdar fue acusado de tocar inapropiadamente a un estudiante cuando trabajaba en la escuela secundaria North Dallas en 2014.

Namdar negó las acusaciones tanto del acompañante como del estudiante, diciendo que los videos fueron «fabricados» y acusó que las personas involucradas en la trata de personas lo están atacando por su trabajo de defensa. Además del programa del Secretario de Estado, Namdar ha organizado capacitaciones y paneles contra la trata de personas y forma parte del Grupo de Trabajo para Erradicar la Trata de Personas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Namdar también cuestionó la validez de los registros que exponen las acusaciones del estudiante contra él, y dijo que la escuela o los Servicios de Protección Infantil nunca lo contactaron.

Después de la publicación de la historia, el consejo editorial de The News rescindió su recomendación a favor de Namdar.

Los otros candidatos opositores de Namdar, sin embargo, se mantienen callados con respecto a las acusaciones.

SILENCIO

PARTIDISTA

El representante estadunidense Pete Sessions, el republicano que ocupó el escaño antes que Allred, y el miembro de la Junta Estatal de Educación Tom Maynard no han devuelto múltiples llamadas y correos electrónicos sobre su apoyo a Namdar.

La síndica de Garland ISD, Daphne Stanley, dijo que está investigando por su cuenta y que tomará una decisión sobre su apoyo en una fecha posterior.

Los cinco oponentes de Namdar en las primarias republicanas también se han opuesto en gran medida a hacer algún tipo de declaración.

Nathan Davis y Antonio Swad se negaron a comentar. Darrell Day le dijo a The News: “Oramos por Brad y su familia durante este momento difícil”. Justin Webb no respondió a una solicitud de comentarios.

Edward Okpa, promotor inmobiliario y excandidato a alcalde de Dallas, fue el único opositor que exigió acción. Criticó a Sessions por su respaldo y a The News por su recomendación, diciendo que Namdar debería verse obligado a eliminar el apoyo al periódico de sus anuncios publicitarios y su sitio web.

“Espero que los votantes del Distrito 32 tomen esto en consideración y hagan lo correcto”, escribió en un correo electrónico.

The News se comunicó con el gobernador Greg Abbott, quien nombró a Namdar para una junta estatal, y a la Cámara de Comercio de EU, que cuenta con Namdar entre los miembros de su grupo de trabajo contra la trata, y no recibió respuesta.

Jennifer Stoddard Hajdu, quien preside el Partido Republicano del Condado de Dallas, dijo que el electorado elegirá al candidato adecuado.

“Los votantes del Distrito 32 son votantes con mucha experiencia”, dijo. “Saben qué temas les importan, tienen muy buen juicio y actuarán en consecuencia”.

LOS

HECHOS

Una mujer que trabaja como acompañante profesional dice que Brad Namdar, candidato republicano al Congreso federal y defensor de la trata de personas, le solicitó sexo en dos ocasiones la primavera pasada.

La denunciante dijo que conoció a Namdar por primera vez en mayo, cuando él se estaba preparando para su candidatura al Congreso. Proporcionó a The Dallas Morning News pruebas, incluidos videos, de los presuntos encuentros sexuales. The News no la nombra porque teme represalias de Namdar y sus seguidores.

The News también descubrió acusaciones a través de registros escolares de que Namdar tocó inapropiadamente a un estudiante cuando era maestro y entrenador en una escuela secundaria de Dallas. Los Servicios de Protección Infantil fueron notificados sobre el presunto incidente, pero los funcionarios policiales locales dijeron que no tienen registros de dicho informe.

Namdar, de 33 años, negó todas las acusaciones. Dijo que los mensajes de texto y las imágenes de video que la mujer proporcionó de sus presuntos encuentros sexuales son falsos y que él ha sido amenazado en el pasado por personas involucradas en el tráfico.

“Hay gente peligrosa. Fabricarán cosas. Pueden hacer videos. Pueden hacer cosas que [son] bastante peligrosas y desde que decidí postularme para el Congreso, solo he recibido más amenazas contra mi vida”, dijo Namdar a The News en una reciente entrevista en persona de 90 minutos.

Namdar también negó haber tocado a un estudiante de manera inapropiada y cuestionó la validez de los registros públicos de 2015 que relatan el supuesto incidente.

“Es falso, nunca sucedió”, dijo Namdar sobre la acusación del estudiante.

Namdar es propietario de una pequeña empresa de Dallas que en los últimos años se ha hecho un nombre como defensor de la lucha contra la trata de personas. Ha realizado capacitaciones sobre cómo detectar y combatir el tráfico y se unió a grupos empresariales enfocados en el problema.

Namdar es uno de los seis republicanos que esperan expulsar al representante estadunidense Colin Allred, demócrata por Dallas. El Distrito Congresional 32 serpentea desde Balch Springs a lo largo del Oriente de Dallas y hasta Richardson. Partes de los condados de Dallas, Collin y Denton están incluidas en el distrito.

En las últimas semanas, Namdar se ha distinguido en el abarrotado campo al recibir el respaldo del representante estadunidense Pete Sessions, el republicano que ocupó el escaño antes que Allred, y la junta editorial de The Dallas Morning News.

DMN RETIRA

SU RESPALDO

“Retiramos nuestra recomendación a Brad Namdar para las primarias republicanas por el Distrito 32 del Congreso federal, informó el Dallas Morning News (DMN).

Namdar ha hecho del tráfico de humanos un tema clave en su carrera por el Congreso en Washington.

Según la ley de Texas, la solicitud de prostitución se define como ofrecer o aceptar pagar a otra persona a sabiendas por sexo. La prostitución es ofrecer o aceptar recibir dinero a cambio de sexo. La trata de personas, por el contrario, es obligar a alguien a ejercer la prostitución o el trabajo, o involucra a una víctima que es menor de edad.

Los tres son ilegales.

La mujer supuestamente solicitada por Namdar tiene más de 18 años y se refiere a sí misma como una acompañante. Ella le dijo a The News que trabaja voluntariamente. La mujer decidió hacer públicas sus acusaciones después de que dijo que Namdar no le pagó por su segundo encuentro sexual.

Durante su primera reunión, dijo la mujer, Namdar habló sobre su trabajo de defensa. Él le dijo que ayuda a las víctimas de la trata a encontrar ayuda, dijo ella.

“Él nunca preguntó, cómo, ‘¿Quieres salir de esto? ¿Te obligan a hacerlo?’”, dijo la mujer a The News. “Él nunca me hizo preguntas como esa”.

LA

ACUSACION

La mujer dijo que Namdar la contactó por primera vez por mensaje de texto en mayo de 2021. En ese momento, dijo, publicitó sus servicios como acompañante en varios sitios web.

Según la mujer, los dos nunca intercambiaron sus nombres reales y usaron seudónimos, pero dijo que descubrió quién era él durante su proceso de selección inicial cuando él le envió una fotografía que coincidía con el avatar de Twitter de Namdar en ese momento.

La mujer dijo que se conocieron por primera vez en un hotel en el centro de Dallas el 19 de mayo y Namdar le pagó por sexo oral.

Se volvieron a encontrar unos días después, dijo. La mujer proporcionó videos de ella teniendo relaciones sexuales con un hombre que dijo es Namdar. Tanto ella como el hombre, que se parece y suena como Namdar, se pueden ver y escuchar claramente durante varios minutos. Los videos incluyen una marca de fecha del 22 de mayo.

Después del encuentro, dijo la mujer, Namdar le dijo que había dejado su dinero en efectivo en su automóvil. Cuando fue a recuperarlo, nunca regresó, dijo.

Más tarde ese día, en un mensaje directo en Twitter, el novio de la mujer advirtió a Namdar sobre no pagar y dijo que si no respondía antes del mediodía, se lo diría a la entonces prometida de Namdar, según capturas de pantalla de las supuestas comunicaciones proporcionadas a The News.

The News no nombra al novio porque él también teme represalias.

HECHO

PUBLICO

Namdar nunca respondió a los mensajes de Twitter, dijeron la mujer y su novio, lo que los llevó a hablar públicamente.

“Este hombre me hizo sentir que no era nada”, dijo la mujer a The News en una de varias entrevistas. “Tiene que rendir cuentas por sus acciones. Con ese tipo de plataforma, no puedes tratar a las personas de esa manera. Lo que se hace en la oscuridad siempre saldrá a la luz”.

Namdar calificó las acusaciones de la denunciante como falsas y dijo que el video que proporcionó era falso.

“Me tienes confundido con otra persona”, dijo durante la entrevista. «Nunca ocurrió. Fue fabricado.

Namdar dijo que sospecha que alguien involucrado en el tráfico podría estar apuntándolo. Envió a The News un mensaje de texto que dijo que mostraba que había recibido amenazas en el pasado; la información del remitente está redactada.

“No es fácil participar en actividades de promoción sin recibir amenazas”, dijo Namdar. “Es triste que vivamos en una sociedad en la que sé que la gente hace cosas como hacer acusaciones falsas”.

La mujer también proporcionó largos mensajes de texto con dos números de teléfono diferentes que, según dijo, documentan sus conversaciones con Namdar. Ella sospechaba que Namdar estaba usando números temporales y teléfonos desechables, dijo.

Ninguno de los números pudo ser rastreado hasta Namdar. Señaló la diferencia entre el número de teléfono que usó para comunicarse con The News y los números que usó para contactar a la mujer como evidencia de que él no envió los mensajes.

“No es mi teléfono celular con el que te envié un mensaje de texto hoy”, dijo.

Namdar dijo que estuvo con un colega la noche del 21 de mayo y luego habló por teléfono con esa persona hasta la 1:30 a. m. El colega dijo que este relato de los eventos de la noche era exacto.

Sin embargo, según la mujer, el segundo presunto encuentro sexual ocurrió después de la 1:30 a. m. Namdar le dijo a The News que estaba en su apartamento después de la 1:30 a. m.