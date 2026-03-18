Acuerdo «histórico» entre la FIFA y YouTube, que será plataforma preferente del Mundial

La FIFA anunció este martes un acuerdo que calificó como “histórico” con YouTube, mediante el cual la plataforma digital se convertirá en uno de los principales escaparates del Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de transformar la manera en que los aficionados consumen el torneo a nivel global.

El acuerdo marca un punto de inflexión en la estrategia mediática del organismo rector del fútbol mundial, que busca adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, especialmente entre audiencias jóvenes que privilegian los contenidos digitales, interactivos y bajo demanda.

A diferencia de ediciones anteriores, donde la televisión tradicional concentraba la mayor parte de la audiencia, esta alianza apuesta por un modelo híbrido en el que las plataformas digitales tendrán un papel protagónico en la difusión del evento. Uno de los aspectos más innovadores del convenio es que, por primera vez en la historia de los Mundiales, los titulares de derechos podrán transmitir en directo los primeros diez minutos de cada partido a través de YouTube, lo que representa una apertura inédita en términos de acceso.

Esta medida busca captar la atención de usuarios que consumen contenido de forma rápida y fragmentada, permitiéndoles engancharse con los encuentros desde cualquier dispositivo y en cualquier parte del mundo. Además de estas transmisiones parciales, el acuerdo contempla la posibilidad de emitir partidos completos en determinadas regiones, ampliando así el alcance del torneo en mercados donde el acceso a la señal tradicional puede ser limitado. La FIFA también impulsará la publicación de contenido premium en su canal oficial, incluyendo resúmenes extendidos, jugadas destacadas, entrevistas exclusivas y material detrás de cámaras que enriquecerá la experiencia del espectador. Otro componente relevante será el uso del archivo histórico del organismo, que permitirá revivir partidos completos y momentos icónicos de ediciones pasadas, generando un puente entre la historia del torneo y las nuevas generaciones.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, destacó que esta colaboración permitirá “llegar a aficionados de todo el mundo como nunca”, subrayando la importancia de adaptarse al cambiante panorama mediático.

Por su parte, el vicepresidente global de Medios y Deportes de YouTube, Justin Connolly, aseguró que la plataforma busca ofrecer una experiencia más interactiva, personalizada y cercana para los aficionados del fútbol.

La alianza también incluirá la participación activa de creadores de contenido de distintas partes del mundo, quienes tendrán acceso sin precedentes al torneo para generar piezas exclusivas que van desde historias humanas hasta análisis tácticos.

Este enfoque responde a la creciente influencia de los creadores digitales en la conversación global, convirtiéndolos en actores clave para conectar con audiencias que ya no dependen exclusivamente de los medios tradicionales. El Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, será además el primero en contar con 48 selecciones, lo que incrementará el número de partidos y, por ende, el volumen de contenido disponible.

En este contexto, plataformas como YouTube se perfilan como aliados estratégicos para gestionar y distribuir ese contenido de manera eficiente, alcanzando audiencias masivas en tiempo real. Cabe recordar que este movimiento forma parte de una estrategia digital más amplia, ya que la FIFA también anunció recientemente un acuerdo con TikTok para potenciar la difusión del torneo en formatos cortos y personalizados.