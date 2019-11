ABRAZOS O BALAZOS

Acabo de regresar de un viaje que hice por la República y vengo muy decepcionado de cómo se están dando las cosas en mi México.

La ciudad de Querétaro me encantó, muy limpia y sobre todo muy segura.

Cuando estábamos en la ciudad de Torreón Coah. nos dieron la noticia de lo que estaba pasando en Nuevo Laredo Tamps. Al día siguiente se tenía planeado regresar a esa ciudad… y lo hicimos.

Cuando llegamos, por motivos de fuerza mayor teníamos que ir a cierto lugar y me tocó ver los lugares en donde fueron incendiados los carros y autobuses.

Preguntando por aquí y por allá y más allá, nos dimos cuenta de que muchos sectores de la ciudad les cortaron la electricidad.

Lo raro es que después de esa noche trágica para los de la ciudad no había soldados, no había tanquetas. Es más, el ejército no se miraban transitando por las calles.

Se podía respirar el miedo por las calles.

Había la amenaza de que si miraban un autobús circulando lo iban a quemar los malos… así que el sábado no circularon los autobuses.

Nadie me contó esto… yo lo viví el sábado que llegamos a la ciudad de Nuevo Laredo.

No podía creer lo que estaba viendo. Como es posible que una ciudad se pierda en la oscuridad y todo porque nadie hace su trabajo.

Puedo estar de acuerdo de que las administraciones pasados no hicieron su trabajo, y ¿la actual? Brilla por su ausencia.

No hace mucho oí a un comentarista político decir… al menos las administraciones pasados, mas mal que bien combatían el narco… pero ¿esta? Ni siquiera tiene un plan para hacerlo.

Se oye muy bonito eso de “abrazos no balazos”. Pero es más estúpido creer que esto funciona… pregúntenle a Colombia.

Nomás imagínese que su casa se empieza a llenar de ratas y que yo llegara y lo encontrara… mejor dicho vamos a hacerlo mas personal.

Supongamos que mi casa se llena de ratas y usted va a visitarme y me encuentra hablando con las ratas:

A ver ratas, vamos a ponernos de acuerdo. Quiero que se vaya pacíficamente de mi casa. No las quiero ver mas en mi casa. Así que vayan pensando en como abandonar mi casa. A las madres de estas ratas les pido que hablen con sus hijos ratas y les digan que porten bien. ¿Me están oyendo ratas hijos? Por lo que más quieran, háganle caso a sus ratas madres y ratas abuelas-

¿Qué pensaría usted de mi? Sencillamente que estoy mal de la cabeza, que me falta un veinte para el peso ¿no?

Pues es mas o menos lo que está haciendo el gobierno de AMLO.

Su lema “abrazos no balazos” esta fuera de lógica… fuera de lo que es el sentido común.

Para empezar y quiero que quede bien claro que muy bien puedo estar equivocado en mi percepción de lo que está pasando en México. Pero soy humano. Pero no quita de que me pueda desahogar esto que traigo atorado en mi corazón por ver a mi México en esas condiciones.

Los abrazos ¿quién los debe de dar? El gobierno o ¿los narcos? Porque si no están entendiendo el mensaje, los narcos no tienen la intención de abrazar a nadie. Lo único que ellos saben hacer es tirar balazos a diestra y siniestra. Entonces ¿en qué quedamos?

Obrador no dijo quienes iban a dar los abrazos, los balazos ya sabemos quién… perdón, dijo “abrazos no balazos”.

Le tengo una propuesta a Obrador… que nos ponga la muestra. Que abrace a los narcos. Y que les diga que su mamasitas están preocupados por… ¿ellos? Ni madres. Es mas, me atrevo a decir que ellos no tienen madre.

No estaría mal que además de abrazos también les de flores… digo. ¿A poco no se miraría mejor abrazos y flores?

Le propongo a Obrador que se vaya a vivir a Nuevo Laredo unos días y que desde ahí gobierne a México.

Es más, porqué no les propone a los narcos que ellos sean los que nos den abrazos y si se puede (si es que no es mucha la molestia) que también nos den flores. Digo, debe de ser recíproco ¿qué no?

Si a alguien le interesa como combatir el narco, solo tienen que escribirme y yo les puedo dar una idea… o ideas.

Una persona me comentó que esto se acentuó más ahora con la llegada de “La Guardia Nacional” que por cierto ya no está en Nuevo Laredo. Por cierto, ¿sabe quién “detuvo al Ovidio”? La Guardia Nacional ¿porque será que huele mal esto? Creo que no se necesita mucha explicación ¿verdad?

¿Pero qué fregados estoy diciendo? Si le tuvo miedo al “chapillo”, que será cuando se enfrenten a los demás cárteles. Que ingenuo soy al pensar que el gobierno se va a enfrentar al narco… si perro no come perro.

Mejor me callo, me espero a que se den los balazos… perdón los abrazos.

