ABAJO EL NEGOCIO…

El amigo recibe una llamada – Es urgente que te vea compadre- – Pero cual es la prisa compadre- – No juegues compadre, te veo en el bar… ya sabes donde.- – ¿Y si no voy?- – Compadre… es demasiado importante que vayas- Ya en el bar el compadre pide un tequila doble. – Cálmate compadre, tranquilo que la vida sigue igual- – Nada compadre, lo que te voy a decir cambiará totalmente tu vida- – Y dale con eso. A ver compadre, que es lo que me quieres decir- – Un amigo me pidió 20 mil pesos prestados- – No compadre, no se los prestes, luego no pagan- – Cuando le pregunto que para que quiere los 20 mil pesos compadre… me quedé sorprendido- – Nada compadre, no te toques el corazón de pollo. No le prestes nada- – Me dijo que los quiere para irse con una mujer casada- – Menos, no compadre. Una vez que se vaya nunca mas lo volverás a ver… No, nada compadre- – Esa mujer es tu esposa compadre- – Pero, cómo compadre. ¿Que es lo que acabas de decir?- – Así como lo estas oyendo compadre- – Por favor compadre, no seas mailto, préstaselos, si no te paga yo me encargo de pagarte hasta el último centavo. Dicen que nunca es demasiado tarde… y eso lo pudo comprobar Doris Payne. Una abuela de 87 años de edad que se le ocurrió robar en un Walmart. Sólo era un robo de no mas de 90 dólares. No era la primera vez. Lo había hecho desde 1966 cuando empezó su carrera de ladrona. Desde 1966 a la fecha la policía calcula que Doris ha robado poco mas de 2 millones de dólares… caray, si que es una fichita. Digo, para ser mujer y estar en activo. Pues por año se venía echando a la bolsa 40 mil dólares. En el 2013 fue atrapada en un robo y condenada a 5 años de prisión pero por su “buena conducta” y porque las autoridades “pensaron” que había aprendido la lección la dejaron libre… pero no por mucho tiempo porque una vez mas la policía la atrapó en un robo a la citada tienda. Por 86 dls. ¿Regresar a prisión? Le encanta la mala vida… perdón, la buena vida. No creo que la vuelvan a dejar libre. A solo que esten jugando al gato y al ratón. ——————————————– ——————————————– El niño lloraba desconsoladamente… su gato había muerto. No había la manera de consolarlo. La madre buscaba y buscaba la manera de que el niño dejara de llorar y nada… hasta que se le ocurrió la brillante idea de decirle que Dios se lo había llevado. El niño dejó de llorar y se fue a jugar. Despues de unos minutos regresa con su mamá y le dice… – No entiendo mami- – Que es lo que no entiendes hijo- – Dices que Diosito se llevó a mi gato ¿verdad?- – Así es hijo… ¿que es lo que no entiendes?- – ¿Para que quiere Dios un gato muerto en el cielo? Todo estaba saliendo a pedir de boca. No jugaba bien pero estaba haciendo puntos como para estar en la final Copa de Oro. Con lo que no contaban los dirigentes de la Selección Mexicana es que se iba a quedar en la semifinal. ¿Cree que ahí quedó todo? NOOOOOOO!!!!!!! Para nada. El fracaso de la Selección Mexicana le ha dado un duro golpe económico a la Copa de Oro. Para la final de este torneo ya se habían vendido cerca de 45 mil entradas. ¿Y quien cree que había comprado la mayoría de esos boletos? “Esaito”, (como decía Cantinflas) nada mas y nada menos que los mexicanos. Y ahora? ¿Ahora que va a pasar? ¿Ir a echarle porras a la selección estadounidense? Ni modo que a la de Jamaica. Cómo se sentirán los dirigentes de esta Copa que antes de que México perdiera su pase… mejor dicho que no obtuviera su pase, el boleto mas barato costaba 80 dólares… despues de saber que México no irá a la final, el boleto que antes costaba 80 ahora se vende en 20 dls. Abajo el negociooooooooooooo!!!!!!!!!!!! Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews.com