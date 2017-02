A NOSOTROS NO…

Por: Gamaliel Espinoza

El anciano había hecho una cita con una despampanante muchacha. Quería quedar bien con ella. No la quería defraudar y por eso siguió con la recomendación que le había hecho un amigo… tomar unas pastillas azules le resolverían su problema. Antes de llegar a la cita con la chica se tomó dos pastillas azules (nomas por las malditas dudas). Siguió caminando cuando de repente se detiene y se lleva las manos al corazón mientras decía sus últimas palabras… "tú no sonzo, tú no". Que es lo que esta haciendo Trump? No es deconocido para nadie lo que este hombre esta queriendo hacer… lo logrará? No lo creo. Pareciera que si, pero no se, hay algo que no me cuadra en mi opinión muy pobre y mi mente mas todavia. Podrá decir lo que quiera, estamos en un país en donde se puede decir hasta lo menos pensado y si hay algo en este país es que se respeta lo que se dice, nos guste o no. – Me gustaría que se realizara lo del muro- Mi compadre se me queda viendo. (No es mi compadre pero asi nos decimos. Es mi compañero de trabajo y tene- mos muchas cosas en comun… menos en esta) – Claro que quiero que lo cons truya. Se va a dar cuenta de que no nos puede detener. Siempre habrá por donde pasar. Ya sea por tierra por mar o por aire. Por muy alto el muro se pueden usar escaleras. Por muy enterrado que este el muro se pueden hacer tuneles. Pero de que pasamos pasamos- le dije a mi compadre. Ademas, que material va a usar para construir el muro? Hay muchas propiedades privadas que sus dueños no estan de acuerdo con esa construcción. Y el punto que mas me gustaria saber es como "fregaos" es que van a construir el muro en donde esta el Rio Bravo. Van a construir el muro en medio del rio? Ja ja ja ja ja ja ja. De seguro que Trump no pensó en el rio. Bueno aunque pudiera construirlo de este lado del río… asi el Río Bravo quedaría del lado mexicano no? Nomas para que nos demos cuenta del gran problema en que se ha metido Trump, son 1,250 millas de rio. Si le agregamos las millas en donde hay montaña y que es muy dificil el acceso… que problemita no? Ahora, los gringos van a estar en el desierto trabajando? A cuanto la hora. Por eso sigo diciendo que me gustaría ver la construcción del muro. Ya le habrán dicho que sin la mano mexicana no podría seguir la economia como él lo quiere para este pais? Otro de los problemas que el muro no va a resolver es cuando las empresas americanos que estan en México regresen a EU. Va a haber mas gente desempleada en México que va a querer pasar a este país a como de lugar. En otras palabras "va a salir mas caro el caldo que las albondigas". En mi pobre opinión le diría que lo mejor sería contratar mas agentes fronterizos. Quiere aumentar los empleos? Sencillo. Actualmente hay unos 20 mil agentes frontrerizos. Entonces que contrate otros 20 mil y se acabó el problema. Cuantos trabajadores se tendran que emplear para la construcción del muro? No tengo ni la menor idea. Al muro se le puede eliminar con una escalera o un tunel. Es mas los hombres balas que salen en el circo nos podrían dar unas clases de como cruzar el muro volando. La construcción del muro en la frontera no se va a empezar ahora con Trump. El muro se empezó en 1993. ¿Y sabe quien empezó? Pues nada mas y nada menos que con Bill Clinton, Presidente DEMOCRATA. Alguien se quejó en ese entonces? NOOOOOOOOOOOOO. Sabe que presidente ha deportado mas en su mandato? El Presidente Barack Obama… DEMOCRATA, Alguien se lo ha echado en cara? NOOOOO. Ah, pero es que ellos no lo anunciaron, solo lo hicieron y ya. La diferencia de este presidente es que lo esta gritando a los 4 vientos. Esa es la diferencia. Creo que eso es lo que nos duele a los mexicanos, que nos digan que es lo que van a hacer. Si no lo dicen, nadie se va a enterar de nada y todos muy felices. Y como dicen por ahi que entre menos uno se de cuenta de las cosas, menos preocupaciones. Hispanos, dejemos de llorar por el muro. Lo vamos a superar lo construyan o no. Le tengo mas miedo a los agentes fronterizos que al muro. No le tendriamos compasión al muro, al igual que un agente fronterizo no tendría compasión de nosotros… a solo que le lleguemos al precio.