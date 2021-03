A los jugadores de la NBA no se les obligará vacunarse contra el COVID-19

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo este sábado que la liga no requerirá que los jugadores reciban la vacuna contra COVID-19, sin embargo, cree que “la mayoría” finalmente optarán por hacerlo. Silver señaló que “estamos viendo que, tanto en el número real de personas que se vacunan en Estados Unidos como en las encuestas de opinión, la gente está cada vez más dispuesta a hacerlo”. Los comentarios de Silver los hizo durante una conferencia de prensa virtual del Fin de Semana de las Estrellas desde Atlanta.

Agregó que “ahora decenas de millones de personas en Estados Unidos han recibido la vacuna, y que la gente está viendo, al menos a corto plazo, el impacto, y además escuchan acerca de lo increíblemente efectivas que son estas vacunas”. Mi corazonada es que la mayoría de los jugadores finalmente optarán por vacunarse. Tienen que tomar decisiones personales. Mi opinión es que la mayoría (de los jugadores) decidirán, en última instancia, que les conviene vacunarse”. Actualmente, según los protocolos de salud y seguridad de COVID-19 de la NBA, los jugadores no solo deben someterse a pruebas hasta tres veces al día, sino que también están sujetos a períodos de cuarentena incluso si no dan positivo en la prueba si han estado “cerca de contacto” con alguien que tiene. Eso es lo que sucedió por ejemplo con el All-Star, el alero Kevin Durant, de los Brooklyn Nets, dos veces esta temporada. La última se dio el mes pasado cuando inicialmente fue excluido de un partido contra los Raptors de Toronto, solo para poder jugar a la mitad del primer cuarto y luego ser retirado nuevamente a la mitad del tercero, después de que una prueba no concluyente por un contacto cercano se convirtió en positiva. Bajo este escenario, si Durant hubiera recibido una vacuna, ya no tendría que ponerse en cuarentena. Silver dijo que “además de los beneficios para la salud personal, los beneficios para la salud de la familia, los beneficios económicos de vacunarse, debido a los protocolos que tenemos, son increíblemente gravosos para nuestros jugadores y nuestros equipos”.

Pero, por ejemplo, los CDC ya anunciaron que si te han vacunado, no necesitas ponerte en cuarentena como contacto cercano. Como sabes, muchos de nuestros jugadores han tenido que sentarse no porque dieron positivo, sino porque se les pidió que se pusieran en cuarentena debido a un contacto cercano”, agregó el comisionado.

También indicó que “entonces, además, en este momento, como operamos bajo el llamado protocolo de cuarentena laboral, donde los jugadores en gran parte sólo se mueven de sus hogares al campo de juego, una vez que se vacunen podrán hacer más en sus comunidades”. Lo anterior, según el comisionado de la NBA, es algo de lo que ya han comenzado a discutir con la Asociación de Jugadores porque se considera un elemento muy importante en la lucha contra el coronavirus. “Así que habrá algunas ventajas y beneficios reales de vacunarse”, subrayó Silver. La NBA ha tenido que aplazar 31 partidos hasta ahora debido a los protocolos de salud y seguridad COVID-19 de la liga, con varios equipos, incluidos los Wizards de Washington, los Grizzlies de Memphis y los Spurs de San Antonio, que se han perdido varios partidos debido a que no tenían suficientes jugadores disponibles para disputar un partido.

Pero Silver indicó que cree que es “realista” completar los playoffs sin vacunas obligatorias para los jugadores porque considera que los protocolos de la liga han funcionado en gran medida y eran toda una garantía para seguir por el mismo camino con la competición.