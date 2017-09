¡A lo Messi!

Lionel Messi volvió a lucir en el Barcelona vs Juventus de la Champions League. El Barcelona tiene inicio de ensueño en la Champions League al golear en casa 3-0 a la Juventus; Lionel Messi anota por primera vez en su carrera a Buffon Una frontera más que Lionel Andrés Messi Cuccittini alcanza, una barrera más que derriba, una gesta más alcanzada. El astro argentino del Barcelona, acostumbrado a devorar marcas, volvió a dar de qué hablar, y en un momento más que oportuno para los catalanes. El Barcelona se impuso por 3-0 a la Juventus en el inicio de la Champions League; un partido que bien podría parecer de abril o mayo, cuando las potencias europeas son las únicas que permanecen de pie. Los “Culés” no se vengaron, pero al menos encontraron un poco de consuelo ante el conjunto italiano, responsable de su eliminación en el certamen pasado. Duelo en la élite apenas en la primera jornada, las cumbres de España e Italia se encontraron en el Camp Nou, y por encima de todo, volvió a aparecer la figura de Messi, quien por primera vez en su carrera, logró vencer al portero Gianluigi Buffon, una de las muy pocas conquistas negadas a estas alturas para el astro argentino, de las muy contadas en su carrera. A instantes del silbatazo que mandaba a todos al descanso, Messi sacó un tiro colocado en los linderos del área, una ubicación tan perfecta que ni siquiera Buffon la vio. El marcador ya estaba 1-0 y Messi tenía en el bolsillo una cuenta pendiente ya sol-ventada. Para el segundo tiempo, los dirigidos por Massimiliano Allegri apelaron al juego práctico que les permitió eliminar a los blaugranas en la temporada pasada, incluso sin recibir una sola anotación. No obstante, los pupilos de Ernesto Valverde mantuvieron el temple cuando había que hacerlo y explotaron en el momento adecuado, sobre todo a los 56″ cuando una genialidad de Messi orilló a un rebote en el área que Ivan Rakitic aprovechó para poner el segundo tanto catalán. Adiós formas; a partir de ese momento, la Juve perdió la compostura y se volcó en busca de, al menos, el descuento. Barcelona olió la sangre de su rival y comandó un latigazo espectacular a los 69″ y, como no podía ser de otra forma, Messi comandó el ataque. El argentino condujo cuando pudo ceder a Dembelé, no importaba, este martes todo le saldría y en una posición similar a la del primer gol, sacó un tiro cruzado que dejó a Buffon con los pies pegados al césped. La Juventus tiene ya desde ahora motivos para devolver la goleada al Barcelona cuando ambos se vuelvan a enfrentar en la Fase de Grupos, ahora en Italia y quizás con el liderato del pelotón D en disputa. En el caso de los blaugrana, el resultado inyecta de confianza a los de Ernesto Valverde, justo cuando no se veía un panorama tan claro a pesar de llevar paso perfecto en la Liga de España.