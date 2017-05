A ELLA NO… SONZOS

Por: Gamaliel Espinoza

Está el hombre sentado en el consultorio esperando que regrese el doctor con el resultado de los exámenes que le han hecho. Se para, se sienta, ve los cuadros en la pared. Se vuelve a sentar y se para una vez mas… hasta que por fin regresa el doctor. El doctor se le queda viendo con compasión al paciente. Pasa saliva varias veces antes de empezar a hablar. El paciente no dice ni hace nada… solo ve al doctor. Por fin el doctor saca unas hojas de la carpeta y se dispone a hablar. – Querido amigo…- – Digame doctor- – Querido amigo…- – Dígame doctor- – Mi estimado, despues de los análisis que se le han hecho no le tengo buenas noticias. Quiero decirle que segun los examenes que se le hicieron… usted tiene Sida- – Nada mas eso doctor? Que mas tengo? – Tambien tiene Alzheimer – Doctor, que bueno que no tengo Sida. Cuando estaba viendo la noticia me acordé del abuelo que se le ocurrió tomarse dos pastillas de Viagra… de repente se llevó las manos al corazón y gritaba… TU NO, SONZO, TU NO!!!!!!!! Resulta que las autoridades mexicanas para no quedarse atras de las americanas detuvieron a Gina Domiguez… ex vocera del ex gobernador Duarte… si, el de Veracruz. Mi pregunta es porque no mejor detener a la esposa del ex gobernador? No me vayan a salir con que ya no es esposa sino ex esposa porque me va a dar un infarto en el intestino grueso. En serio que se salen… mejor a la ex vocera que a la esposa? Como decía mi padre… "si creen que van bien, pues síganle. Como quiera ya estamos acostumbrados a que hagan lo que les da su fregada gana no? Según las autoridades mexicanas, Gina participó en un fraude al pueblo por 100 millones de pesos. Asi que voy a seguir esperando a ver si le ponen tambien ganas para capturar a la esposa de Duarte… por favor. Lo mas seguro es que quieran tapar el Sol con un dedo. – Has besado mis labios… le dice la muchacha al novio- – Es que te amo Maria…- – Pero has besado mis labios Juan- – Ya te dije que te amo María- – Ahora nos tenemos que casar- dijo María Y dicho y hecho… se casaron y resulta que a los 4 meses de casados… María tiene un bebé. – Mamá, ¿esto puede ser posible?- pregunta Juan. – Pregúntale a tu suegra- le responde la madre. Va con la suegra y le pregunta que si lo que le ha pasado a María es posible. – Hijo la amas?- – Mucho suegra- – Es mala mi hija contigo Juan?- – No suegra, es la mujer mas buena que he conocido- – Ves lo que te estoy diciendo? Es tan buena que "diosito" no quiso que María esperara tanto tiempo a su hijo. Que se puede esperar si se reunen 30 mil personas y 10 mil de ellas tienen poderosas motos? No se necesita mucho cerebro para darse una idea de lo que puede pasar, ¿no? pues así es. En Acapulco México se llevó una fiesta llamada Aca moto… imagínese: Motos poderosas, motociclistas sin casco y motociclistas borrachos (drogados no lo dudo)… que mezcla no? pues bien. La fiesta fue hecha con dinero del munici- pio para empezar. Tirando dinero como siempre. Y a pesar de que había mucha vigilancia hubo dos muertos y mas de 20 heridos. Claro, hay que aclarar que la policia estaba para cuidar el orden… no el desmadre. Asi que no intervino para nada. A pesar de que habia vigilancia hubo quienes portaban armas… nomas para que se de cuenta de la impunidad que hay en esa ciudad considerada la mas peligrosa del mundo. Hay que aclarar que las autoridades les pidieron a los desmadrosos que usaran casco, respetaran el límite de velocidad, que no manejaran borrachos o drogados… ja ja ja ja ja ja. Obedecieron? Ni madres. Una fiesta con este tipo de personas no sera fiesta. Un vocero del Estado dijo que Acamoto es sinónimo de muerte, saqueo, disparos, accidentes, violencia, borrachos, drogas… a esto le llaman fiesta?