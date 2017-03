A Carmen Villalobos le llueven críticas por su forma de hablar

Miami.- Con casi 13 millones de seguidores en las redes sociales, Carmen Villalobos es una de las artistas más queridas de la televisión en español. Pero no por ello está exenta de recibir críticas negativas. Al contrario. Su gran popularidad hace que la actriz esté más expuesta si cabe a este tipo de comentarios malintencionados que inundan Internet. En esta ocasión la inolvidable protagonista de la telenovela Sin senos no hay paraíso fue criticada por su forma de hablar en los videos que publica a través de Instagram. Y es que algunos seguidores consideran que su acento no corresponde con su nacionalidad –colombiana– y que por eso –argumentan– Villalobos está ‘perdiendo las raíces’, además de ser una ‘falta de personalidad’. Siempre pendiente de los comentarios que escriben sus fans, Carmen no dudó en hacer frente a las críticas a través de un video publicado en redes en el que deja clara su opinión al respecto. “Estaba mirando los comentarios del video anterior que subí y hay muchos que dicen que ¿por qué el acento venezolano? que yo ya perdí las raíces, que ¿qué es esa falta de personalidad? que no sé qué… No. Se los he dicho muchas veces soy barranquillera, no venezolana”, expresó. Si bien no deja de reconocer que es un ‘poco raro’ debido a la mezcla de tonos que ha ido adquiriendo a lo largo de su carrera, la actriz defiende que ese es su acento en la vida diaria y que obviamente no tiene por qué cambiarlo. “A lo mejor sí es un poco raro, hasta yo lo reconozco porque sí tengo una mezcolanza de acentos por mi trabajo, por todos los personajes que he tenido que hacer, entonces ya está todo ahí como revuelto. Pero ¿qué le vamos a hacer? este es el acento con el que yo hablo en mi vida diaria, fuera de mi trabajo. Ni modo. ¿Qué le vamos a hacer?”, explicó. “Ya no frieguen tanto”, pidió la también protagonista de la telenovela Mi corazón insiste.