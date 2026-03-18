La 98ª edición de los premios Premios Óscar coronó a Una batalla tras otra como la gran ganadora de la noche, acumulando seis estatuillas, en una ceremonia marcada por récords, diversidad en los premios y reacciones divididas entre crítica y público.

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, ha ganado seis Oscar, incluidos mejor película, dirección y guion adaptado, en la 98ª edición de gala, celebrada hoy domingo en Los Ángeles. La española Sirât, de Oliver Laxe, tenía dos nominaciones pero no se ha llevado ninguna estatuilla: la noruega Valor sentimental ha ganado como filme internacional, donde también competía la brasileña El agente secreto, y F1: la película por el mejor sonido. Michael B. Jordan y Jessie Buckley han triunfado como mejor actor y actriz protagonistas, por Los pecadores y Hamnet. Autumn Durald Arkapaw se ha convertido en la primera mujer en lograr un Oscar a la mejor fotografía, por Los pecadores. La ceremonia contó con varios hitos: la reaparición de Barbra Streisand, para recordar al fallecido Robert Redford y cantar Tal y como éramos; el séptimo empate de la historia, entre dos cortos de ficción; y el primer premio de siempre al mejor reparto, inaugurado este año, para Una batalla tras otra. Por el mismo filme Sean Penn logró su tercera estatuilla de interpretación, aunque no acudió a la gala. Las guerreras k-pop logró una doble victoria: filme de animación y canción, por la viralísima Golden. Aquí se pueden repasar los mejores looks de la alfombra roja.

La industria cinematográfica celebró este domingo la 98ª edición de los Premios Óscar en Los Ángeles, donde la película Una batalla tras otra se consolidó como la gran triunfadora de la noche al llevarse seis estatuillas, incluyendo mejor película, mejor dirección y mejor guion adaptado.

El director Paul Thomas Anderson fue ampliamente reconocido por su trabajo, en lo que críticos califican como una de las obras más sólidas de su carrera, destacando su narrativa ambiciosa y su estilo visual distintivo. En las categorías actorales, Michael B. Jordan se alzó con el premio a mejor actor por Los pecadores, mientras que Jessie Buckley obtuvo el galardón a mejor actriz por Hamnet, consolidando ambos su lugar entre las figuras más destacadas del cine contemporáneo.

Uno de los momentos más comentados fue el reconocimiento a Autumn Durald Arkapaw, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar el Óscar a mejor fotografía por su trabajo en “Los pecadores”.

En la categoría de mejor película internacional, la noruega Valor sentimental se impuso sobre sus competidoras, incluida la española Sirât, que pese a sus nominaciones no logró llevarse ninguna estatuilla.

Por su parte, F1: la película obtuvo el premio a mejor sonido, destacando por su diseño técnico y su capacidad para trasladar al espectador al mundo de la velocidad. La ceremonia también marcó el debut del premio a mejor reparto, una nueva categoría que fue otorgada precisamente a “Una batalla tras otra”, reforzando su dominio en la gala.

En cuanto a interpretación, Sean Penn consiguió su tercera estatuilla por su participación en la misma película, aunque su ausencia en la ceremonia generó comentarios en redes sociales.

Otro de los títulos destacados fue Las guerreras k-pop, que logró una doble victoria al llevarse los premios a mejor película de animación y mejor canción original por el tema “Golden”.

La gala estuvo cargada de momentos emotivos, entre ellos la reaparición de Barbra Streisand, quien rindió homenaje al fallecido Robert Redford interpretando “Tal y como éramos”.

Asimismo, se registró el séptimo empate en la historia de los Óscar en la categoría de cortometraje de ficción, un hecho poco común que añadió un elemento inesperado a la noche.

En redes sociales, la reacción del público fue mixta: mientras algunos celebraron el dominio de “Una batalla tras otra”, otros cuestionaron la falta de diversidad en los principales premios.

Medios especializados destacaron la solidez técnica y narrativa de las producciones ganadoras, aunque también señalaron que algunas decisiones de la Academia dejaron fuera propuestas innovadoras.

Críticos internacionales coincidieron en que esta edición reflejó una tendencia hacia el reconocimiento de proyectos más tradicionales, en contraste con años recientes donde predominaban apuestas más arriesgadas.

A pesar de las opiniones divididas, la gala 2026 será recordada por sus hitos históricos, el protagonismo de nuevas figuras y la consolidación de nombres clave en la industria cinematográfica global.