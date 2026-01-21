41-6. Los Seahawks aplastan a los 49ers y avanzan al juego por el título de la NFC

Los Seattle Seahawks firmaron una noche redonda al aplastar 41-6 a los San Francisco 49ers este sábado, en un duelo que prácticamente se resolvió desde el primer cuarto y que les dio el boleto al partido por el campeonato de la Conferencia Nacional, la antesala del Super Bowl.

Desde el arranque, Seattle dejó claro que no estaba dispuesto a dejar dudas. En la patada inicial, Rashid Shaheed encendió al estadio con un espectacular regreso de 95 yardas hasta la zona de anotación, una jugada que marcó el tono dominante que tendría el encuentro.

Con la ventaja tempranera, la ofensiva de los Seahawks se mostró sólida y eficiente. Jason Myers amplió la diferencia con un gol de campo y poco después Sam Darnold conectó un pase de anotación con Jaxon Smith-Njigba para colocar un contundente 17-0 en el marcador.

San Francisco lució desconectado y sin respuestas en los primeros minutos. La defensiva no logró contener el ataque terrestre ni presionar al mariscal rival, mientras que la ofensiva batalló para sostener series largas y generar peligro real.

La única reacción de los 49ers llegó en el segundo periodo con dos goles de campo de Eddy Piñeiro, que acercaron momentáneamente a su equipo 17-6. Sin embargo, cualquier intento de esperanza se apagó rápidamente antes del descanso.

Kenneth Walker III apareció con una carrera poderosa hasta las diagonales para cerrar la primera mitad con ventaja de 24-6, consolidando una actuación dominante tanto en lo individual como en lo colectivo para Seattle.

En la segunda mitad, el guion no cambió. Los Seahawks mantuvieron el control total del partido y siguieron castigando a una defensiva visitante que no encontró la forma de frenar el ataque terrestre ni de recuperar el balón.

Jason Myers sumó otro gol de campo y Walker volvió a castigar con un nuevo acarreo de anotación, ampliando la ventaja a 34-6 y dejando claro que el duelo estaba completamente definido.

Kenneth Walker III fue la gran figura de la noche, al acumular 116 yardas por tierra y tres anotaciones, convirtiéndose en una auténtica pesadilla para la defensiva de San Francisco, que nunca pudo detenerlo.

En el último cuarto, Seattle bajó un poco el ritmo, pero aun así Walker logró su tercera anotación del partido, sellando el marcador definitivo de 41-6 ante una afición que celebró cada jugada.

La amplia ventaja permitió a los Seahawks cuidar a sus titulares. Sam Darnold fue enviado a la banca para evitar riesgos, dejando el cierre del juego en manos del suplente Drew Lock. Del lado de los 49ers ocurrió algo similar, con Brock Purdy sustituido por Mac Jones.

Con esta victoria, Seattle regresa al partido por el título de la NFC por primera vez desde la temporada 2014 y ahora espera al ganador del duelo entre los Chicago Bears y Los Angeles Rams, con la mira puesta en volver al Super Bowl y confirmar que este equipo está listo para pelear por todo.