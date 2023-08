Sebastián Zurita aborda historia sobre violencia contra mujeres

Una búsqueda mundial llevó al actor Sebastián Zurita a formar parte del elenco de la miniserie “The Lost Flowers of Alice Hart” (“Las flores perdidas de Alice Hart”), que se estrena el viernes por Prime Video, en la que historias de mujeres que han sido vulneradas se entretejen en Australia.

“Sé que estuvieron buscando (actores) en Australia un buen rato y de ahí abrieron el casting a más países”, dijo Zurita por videollamada desde Los Angeles sobre su incorporación al elenco de la serie hablada en inglés.

El actor mexicano de filmes y series como “Juego de héroes”, “The Oath”, “El juego de las llaves” y “Cómo sobrevivir soltero” había viajado sólo una vez a Australia de vacaciones y nunca al centro del país, como tuvo oportunidad con esta nueva producción que incluye escenas en la reserva de Uluru y en la región de Alice Springs. Zurita dijo que llegó bastante tiempo antes del inicio del rodaje para el trabajo de mesa con el equipo de producción y el elenco, que incluye a Sigourney Weaver.

“Son lugares sagrados para la gente aborigen”, señaló sobre las impresionantes locaciones naturales en las que filmó. “Como mexicano, conocí más de Australia que muchos australianos han conocido en su vida. Son esas suertes de nuestra chamba (trabajo) que de repente te toca viajar por el mundo y disfrutarlo de otra manera”.

La serie está basada en la novela debut homónima de Holly Ringland (2018), que desde su publicación ha sido un éxito de ventas y distribuida en una treintena de países.

Narra la historia de Alice Hart (Alyla Browne), una niña que vive en un hogar con violencia intrafamiliar hasta que despierta en el hospital, tras un incendio que arrasa su casa y en el que mueren sus padres. Su abuela paterna June (Weaver) se la lleva a vivir a una plantación de flores donde acoge a mujeres que están pasando por momentos difíciles en sus vidas. Pero al crecer, Alice (Alycia Debnam-Carey en su versión adulta) se marcha sin dejar rastro para vivir en el desierto del centro de Australia y trabajar como guardabosques. No pasa mucho tiempo antes de que conozca a Dylan (Zurita), un hombre misterioso por el que se siente profunda e inexplicablemente atraída.

“No lo conocía antes, pero obviamente en cuanto me quedé fue mi primer compra que hice”, dijo Zurita sobre el libro de Ringland. El director de la serie de siete capítulos, Glendyn Ivin, también le recomendó otros tantos libros para complementar su papel. Al principio, la relación de Alice y Dylan es apasionada y romántica, pero poco a poco comienza a presentar también signos de violencia por parte de él. Alice lo perdona. “Creo que lo importante es que en la vida no es blanco y negro, hay matices”, dijo Zurita. “Para mí es de dónde vienen (los personajes), cómo los puedo humanizar, cómo puedo darles otro tipo de colores, cómo puedes hacer que puedan ser carismáticos y encantadores y después demuestren un lado oscuro y depredador de alguna manera”. “Espero sinceramente que el ver la serie pueda hacer que hables de estos temas… Porque estamos muy lejos, no solamente en México, en el mundo, de tener la educación que necesitamos, para poder afrontar este tipo de situaciones de la manera correcta”, señaló. “Para todos los que estábamos en este proyecto era muy importante que no se sintiera que esto era un tema latino, sino que fuera un tema totalmente universal, que todo el mundo está batallando”.