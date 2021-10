REGRESA LA DESMADROSA

En plena revolución mexicana la gente de Pancho Villa estaba tomando un “break”, (perdón, estoy practicando mi “inglich”). El general Villa estaba tomando un “relax” cuando se vio interrumpido por su lugarteniente. Después de darle un informe bien detallado al General Villa se dispone a salir cuando recuerda darle el último informe.

– Con la novedad mi General de que estamos evacuando Piedras Negras.

El General Villa se queda muy pensativo.

“Fierritos”, el brazo derecho del General se le queda viendo pero, no dice nada.

– A de perdonar mi General, le comenté que estamos evacuando Piedras Negras.

– Je je je, lo escuché muy bien “Fierritos”, lo escuché muy bien. Y estoy pensando en que fregados comieron para que estén evacuando “piedras negras”. Por lo pronto de la orden de que cambien el “menú” hasta nuevo aviso

En España acaban de decir que los niños el jugar videojuegos los hace mas inteligentes cuando son adultos.

Hace como un mes en mi columna OPINION escribí eso precisamente. Es cierto que jugar videojuegos los hace mas inteligentes… pero hay un problema; ser inteligentes no es ser razonable. En otras palabras, que les falta mucho usar el sentido común… la razón. Tienen problemas para hacer un razonamiento. Si usted me pregunta prefiero la razón a la inteligencia. Mucha gente dirá que es igual, pero no. Cuando se les presenta un problema donde tengan que razonar es donde empiezan a “patinar”. El problema también podría ser las horas que jueguen los niños. Porque de aquí se pueden agarrar los niños para jugar horas y horas esos videojuegos. Cuando no debe de ser así. Pero en fin, creo que es más fácil dejarlos jugar las horas que quieran a poner un horario el cual nunca lo van a respetar. Ahora que tampoco es como para decir que si no juegan van a ser unos niños anormales… “anormales” sería que pudieran respetar las horas que uno les dice que jueguen. ¿Cree que es todo? El videojuego es el de Mario 64. Lo deben de pasar en una hora y media por 10 días seguidos. Si lo hace… entonces será inteligente.

La pareja de pingüinos tenía un gran problema… no podían tener familia. Habían acudido con el doctor pingüino y el brujo pingüino. Estos habían hecho todo lo que estaba al alcance de la medicina. pero nada. La pingüinita le dijo al pingüinito que saliera al mundo para que buscara un remedio para que ellos pudieran tener familia. Era la ilusión de la pingüinita tener familia. El pingüinito salió al mundo buscando la manera de hacer feliz a su pingüina. Llegó hasta el Polo Norte y nada. Ya de regreso pasó por México. Cansado y sin ilusiones se metió a una cantina y ahí hizo “migas” con un gallo. Este le dijo que tenía la solución para que por fin tuvieran familia. Salió y entró de nuevo, pero ahora cargando un huevo. Es de una gallina… pero no importa, creo que tu pingüina será muy feliz- le dijo el gallo. Cuando llegó con la pingüina le dijo lo que había pasado. La pingüinita se puso feliz y le dijo que no importaba… que por fin iba a ser madre. Se puso a empollarlo y después de unos días el pollito rompió el cascaron.

– Mi mi- decía el pollito

– No mi’jo, tu debes de decir pio pio pio. Eres un pollito y debes de decir pio pio pio- le decía la mamá pingüina

– Mi mi mi… mi madre, que frio está haciendo mami- dijo el pollito

Cuando ya la dábamos por extraviada… nada, aparece y va a hacer de las suyas. Primero fue El Niño y luego La Niña. La verdad es que no entiendo este fenómeno. ¿Cómo es que La Niña si está de regreso y El Niño no?

Decían que si el fenómeno El Niño era malo… La Niña es “pior”. Pero por años no se volvió a escuchar ni al Niño ni a la Niña. Menos mal que no vienen con sus sonzadas de “El Niñe”.

Según lo meteorólogos viene La Niña con ganas de hacer su desmadre. Pero ¿qué mas desmadre que el invierno pasado? Esa congelación que nos vino a marcar un antes y un después de la “era glaciar”. Algo que nos quedará en nuestras mentes y ahora nos vienen con que regresa La Niña. Sin La Niña nos fue como en feria el año pasado… ahora con ella… Dios nos agarre confesados. Si la que estamos esperando es a La Suegra. De una vez… “lo que se va a cocer que se vaya remojando”. Sugerencias. Comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com