2016 complicado, 2017 incierto

Por: Ing. Esteban Sánchez

Los resultados en México no han sido los esperados, siendo el dinamismo menor a la mitad de lo previsto (aunque es superior a lo que predomina en la mayoría de las demás naciones latinoamericanos). Hay que recordar que tanto Brasil, como Venezuela y Argentina muestran tasas negativas de crecimiento, lo que contrasta con lo que sucede con otras áreas del planeta, como son el Lejano Oriente e incluso África. Las encuestas de expectativas indican que el crecimiento habrá sido cercano al 2% en el año que terminó, porcentaje inferior al 2.5% del año anterior, pero se espera que sea superior al que se tendrá en 2017 Aunque se menciona de manera insistente que sigue incrementándose la creación de nuevos empleos en el país, se utiliza como indicador el número de afiliados al IMSS. Sin embargo existe el consenso de que una parte importante de este número se refiere a la formalización de trabajadores, más que a nuevos puestos de trabajos. Por su parte las finanzas públicas siguen mostrando síntomas preocupantes, como son el monto de su déficit total y primario, lo que obliga al gobierno a continuar incrementando su endeudamiento. Se calcula que el saldo del mismo es cercano al 50% del PIB siendo esta situación de alto riesgo para el país. Especialmente relevante en este año que termina fue el inicio del ciclo alcista en las tasas internacionales de interés, liderado por la Fed de Estados Unidos. Esto provocó que la entrada de capitales hacia México se redujera e incluso se revirtiera en varios meses, lo que se ha reflejado en un debilitamiento en la cotización del peso mexicano y, consiguientemente, mayores presiones inflacionarias. Como respuesta el Banco de México decidió elevar la tasa de interés de referencia, de manera relevante, la cual pasó de 3.25% a 5.75% en la actualidad, esto es, casi se ha duplicado. Por su parte, el valor del peso frente al dólar ha tenido un deterioro importante al ser una de las monedas que más se ajustaron en el año. Al inicio de este año estaba en 16.51 pesos y en la actualidad se cotiza en 20.43 en el mercado interbancario, esto es una devaluación de 23%. Aunque la inflación se ha mantenido dentro del rango previsto por el banco central, su tendencia es claramente de alza y se espera que se sitúe cercano al 4%, medido por medio del Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, los precios al productor están incrementándose a tasas cercanas al 8% anual. Preocupante es el deterioro del sector externo, reflejado en el déficit en la balanza de cuenta corriente, que sigue elevado a pesar del importante debilitamiento en la cotización cambiaria. Se calcula que este déficit será cercano al tres por ciento en el año que terminó. Parte de esto es explicado por la caída en las exportaciones petroleras, pero es conveniente enfatizar que la balanza no petrolera también es deficitaria. En conclusión, la economía mexicana ha mantenido un dinamismo positivo, pero menor a la expectativa inicial de este gobierno, al mismo tiempo que se muestran síntomas de una creciente inflación debido al debilitamiento del peso ademas del “gasolinazo” con el que iniciamos el año los mexicanos, para lo cual Hacienda sólo se limitó a informar que el gasolinazo se debe al incremento en los precios de referencia internacionales y a la incorporación del costo de transporte, entre otros, pero no nos ha dicho cuánto pagaremos por cada uno de esos conceptos, no sea que se nos vaya a ocurrir que en alguno de ellos se pudieran hacer ajustes para mitigar un poco el trancazo, o que simplemente entendiéramos mejor el porqué de la medida. Y para disipar dudas, ¿el incremento de más de 20 por ciento en el precio de las gasolinas a partir de enero es consecuencia de la Reforma Energética? Sí, en la Reforma se planteó la liberalización del precio, que si bien los incrementos que sufriremos a partir de la siguiente semana no es la apertura como tal, forman parte de los primeros pasos para lograrlo y de esta forma tener un mercado abierto con precios que cambiarán cada hora, y a los que tendremos que acostumbrarnos. La realidad es que vivimos por mucho tiempo en una burbuja, vaya, en una ilusión creada por todos los gobiernos anteriores que utilizaron el precio de la gasolina como una suerte de perilla que subían y bajaban la intensidad de la flama en la estufa de la inflación. La preocupación social es real y el costo político altísimo. Ya lo veremos en el 2018. Por ahora es todo; mientras tanto espero hayan tenido una MAGNA navidad y les deseo un año PREMIUM 2017. Para cualquier información, favor de comunicarse a: editorial@novedadesnews. com y/o tulmex@hotmail.com