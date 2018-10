“Barby” Juárez expondrá título ante Susie Ramadan

La boxeadora me x i c a n a Ma r i a n a ” B a r b y ” Juárez realizará la sexta defensa del título gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el próximo 27 de octubre ante la australiana Susie Ramadan. Aunque se esperaba para finales de este mes el deseado pleito entre Mariana y Jackie Nava, no se alcanzó un acuerdo y ambas tendrán otro combate antes de enfrentarse, posiblemente a inicios de 2019. Así, la “Barby” volverá a la actividad en el Gimnasio “Miguel Barragán” de San Luis Potosí en el turno estelar de la velada que presentará “Promociones del Pueblo”. Será la cuarta pelea de la boxeadora mexicana en el presente año, luego de sus exitosas defensas, todas por decisión unánime ante la uruguaya Gabriela Bouvier, la costarricense Carolina Arias y la japonesa Terumi Nuki. Con récord de 50-9-4, 18 por la vía del nocaut, Mariana enfrentará a una oponente que luce complicada, que ya reinó en las 118 libras y llega con una racha de cuatro triunfos de manera consecutiva rumbo a su primera pelea del año. Ramadan (27-2, 12 KOs) ya tuvo la oportunidad de pelear dos veces en México, ambas ante Yazmín “Rusita” Rivas en 2011 y 2014, combates que significaron los únicos dos descalabros en su carrera profesional.