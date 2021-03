“100 días para enamorarnos”: errores de edición y exceso de green screen

Netflix estrenó hace semanas la segunda temporada de la exitosa serie “100 días para enamorarnos” en febrero de 2021. Desde entonces, ha sido uno de los contenidos de mayor audiencia en otros países latinoamericanos excepto España. Después de todo, todos quieren saber qué pasó con Connie y Plutarco al final.

Luego de 100 días de separación, la pareja “Connie” y “Plutarco” decidieron su matrimonio, lo que sin duda sorprendió a los fanáticos que gustaron estos 35 episodios. Sin embargo, no ignoraron algunos de los errores muy notorios de edición que vieron.

Tras recibir muchas preguntas de la audiencia, la producción respondió y explicó que el coronavirus tiene mucho que ver con los errores de edición y continuidad de “100 días para enamorarnos”.

Sin duda es una de las series más populares del 2020 fue “100 Días para Enamorarnos” que, desde su estreno en Netflix, estuvo en el Top 10 de series más vistas de la plataforma (Foto: Instagram/100 Días para Enamorarnos)

LOS ERRORES DE EDICIÓN DE 100 DÍAS PARA ENAMORARNOS

A través de las redes sociales y otras plataformas, los fanáticos notaron los errores de “100 días para enamorarnos”, y específicamente hablaron de los dos capítulos de la primera temporada. Por ejemplo: En el capítulo 37 “El Pretexto”, hay hechos de Alex (Fernanda Macarena García) y Lucía (Fernanda Urdapilleta) que nunca han sucedido en la cámara. Además, también se habla de que ninguno de los bandos está en la trama.

Asímismo, en el episodio 9 se lo ve al personaje de Daniel (Xiabani Ponce de León) preocupado porque su novia no fue a la escuela. El conflicto no se resuelve y dos escenas más tardeaparece en un hospital porque alguien le dio una golpiza, aunque no se sabe cómo, ni cuándo, ni de quién.

¿POR QUE HAY ERRORES EN LA EDICIÓN DE 100 DÍAS PARA ENAMORARNOS?

Los productores de Telemundo revelaron cual fue el inconveniente de estos errores y todo radica directamente con la pandemia del coronavirus. La primera temporada debió frenar sus rodajes en marzo yquedaron escenas sin filmar. Se decidió lanzar los episodios ycon técnicas de montaje solucionar las partes faltantes. Además, se determinó dividir la serie en dos y es por eso que la parte 1 tiene 57 capítulos y la 2, sólo 35.

“En un esfuerzo monumental se editó el material grabado de la mejor manera posible porque nos pareció importante ajustarnos y no dejar de llevarle a nuestra audiencia esta gran serie innovadora y fresca. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado y del gran trabajo de todo un elenco espectacular y seguimos comprometidos a servir a nuestra audiencia como siempre con historias y producciones modernas de la más alta calidad”

mensaje oficial de Telemundo